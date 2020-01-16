مندوب اليمن في مجلس الأمن: مليشيا الحوثي غير جادة في تحقيق السلام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020 الخليج 365 ـ عدن قال مندوب اليمن في مجلس الأمن، عبد الله السعدي، الخميس، كانون الثاني 16، 2020، إن الحكومة الشرعية تؤكد مجددا ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بكافة بنوده.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن للاستماع لإحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن "مارتن غريفيث". Advertisements وأكد المندوب اليمني أن مليشيا الحوثي غير جادة في تحقيق السلام ومماطلتها في تنفيذ اتفاق ستوكهولم مستمرة. وأضاف أن الحكومة على استعداد كامل لتذليل كافة العقبات أمام عمل المنظمات الانسانية. وكان البريطاني غريفيث أكد، في إحاطته، أن اليمن في طريقه لحل أزمته هذا العام.

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