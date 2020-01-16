شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقاتلات التحالف تقصف مواقع للمليشيا في مديرية كتاف بمحافظة صعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

الخليج 365 ـ صعدة

شنت مقاتلات التحالف العربي، مساء اليوم الخميس، كانون الثاني 16، 2020، غارات على مواقع للمليشيا في محافظة صعدة شمالي اليمن.

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وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة العشاش بمديرية كتاف، شرقي المحافظة، تعرضت، قبل قليل، لقصف جوي عنيف.

وأضافت المصادر أن التحليق في أجواء المديرية الحدودية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.