"مسام" يؤمِّن أكثر من 10 مناطق ملغومة في مديريات المخا وموزع والوزاعية بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أكد مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن تأمين أكثر من 10 مناطق ملغومة في مديريات المخا وموزع والوزاعية في الساحل الغربي لمدينة تعز، والاستمرار بمهمته الإنسانية في تأمين حياة المدنيين، وتطبيع الحياة في قرى ومناطق ما تبقى من المخا.



وأضاف المشروع، في بيان على موقعه الالكتروني، أن الفريق (20 مسام) تمكن من إعادة السكان المحليين إلى مناطقهم في منطقة جبل النار التابعة لمديرية المخا بعد أن تم تأمين مزارعهم ومساكنهم وممرات طرقهم ومدارسهم من آلاف الألغام، والعبوات الناسفة.

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وذكر العقيد عثمان الجهوري، قائد الفريق، "أن منطقة جبل النار هي منطقة سكنية وزراعية قامت ميليشيا الحوثي بزراعتها بكميات كبيرة من الألغام، والعبوات الناسفة وبشكل عشوائي وتسببت في سقوط عدد من الضحايا في صفوف المدنيين جلّهم من النساء والأطفال".

وتابع، أن "فريقه يعمل حالياً على تطهير حقل ألغام تتجاوز مساحته 17 ألف متر مربع، وتمكن الفريق من تأمين 70% من المساحة الإجمالية للحقل، وما زال العمل مستمراً حتى يتم تأمين المنطقة بشكل كامل".

ولفت إلى أن فريقه منذ أن بدأ العمل بمشروع (مسام) كان يعمل بخطة طوارئ نظراً إلى كثافة الألغام في جميع المناطق الحيوية المرتبطة بحياة المدنيين في الساحل الغربي.

كما أكد العقيد الجهوري "تأمين أكثر من 10 مناطق ملغومة في مديريات المخا وموزع والوزاعية، ونزع الفريق من تلك المناطق أكثر من 10 آلاف لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة، مشيراً إلى أن جميع تلك الألغام تم نزعها من منازل ومزارع المدنيين وممرات طرقهم ومدارس أطفالهم".