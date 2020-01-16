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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستقدم تعزيزات من محافظة إب إلى مديرية الحشا بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020
الخليج 365 ـ الضالع
دفعت مليشيا الحوثي، اليوم الخميس، بتعزيزات جديدة إلى محافظة الضالع جنوبي اليمن.
وأكدت مصادر محلية وصول خمسة أطقم عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي، إلى منطقة الطاحون بمديرية الحشا، على متنها عدد من العناصر الحوثية وأسلحة وذخائر.
وذكرت أن مليشيا الحوثي استقدمت تعزيزاتها من معسكر الحمزة في محافظة إب، ودفعت بها إلى جبهات المحور الغربي والجنوبي الغربي للفاخر، غربي قعطبة.
وتشهد جبهات شمال وغرب محافظة الضالع مواجهات عنيفة وتبادلا للقصف المدفعي بين قوات المقاومة والمليشيا منذ أشهر.
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