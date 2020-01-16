تعرف على آخر تحديث مسائي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رصدت "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار الصرف في صنعاء وعدن مساء اليوم الخميس، كانون الثاني 16، 2020، والتي جاءت على النحو التالي: صنعاء الدولار 383 ـ 386 السعودي 153 ـ 154



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