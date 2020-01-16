إستشهاد جندي وإصابة آخر في إنفجار لغم حوثي شمال لحج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020 Advertisements متابعات_الخليج 365 أفادت وسائل إعلام جنوبية، ان أحد افراد اللواء الخامس دعم واسناد أستشهد واصيب اخر اثر انفجار عبوة ناسفة بالية عسكرية زرعتها مليشيا الحوثي في احدى الطرقات بجبهة حمالة في كرش بمحافظة لحج.

ونقل موقع عدن تايم عن مراسله، "ان عبوة زرعها الحوثيون في احدى الطرقات انفجرت اثناء مرور احد الاطقم العسكرية التابعة للواء الخامس دعم واسناد" . وكانت مليشيا الحوثي قد زرعت في وقت سابق كميات كبيرة من الالغام والعبوات المتفجرة في عدد من الطرق والمناطق السكنية بعزلة كرش شمال غربي المحافظة استهدفت عشرات المدنيين وعدد جنود القوات الجنوبية.

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