شكرا لقرائتكم خبر عن اخر تحديث .. الدولار الأمريكي يستمر بالارتفاع بشكل جنوني بعدن ويستقر نسبيا في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements a href="https://yemen-now.com/news5550818.html">سجلت أسعار الدولار استقراراً نسبياً في صرفها مقابل الريال اليمني خلال تعاملات مساء اليوم الخميس حيث وصل سعر الدولار الأمريكي في محلات الصرافة في صنعاء: 583 ريال للشراء مقابل 584 ريال للبيع. وارتقاع سعر الدولار في عدن بسعر : 642 ريال للشراء مقابل 646 ريال للبيع. أما في حضرموت فقد وصل سعر الدولار الأمريكي: 642 ريال للشراء مقابل 650 ريال يمني للبيع

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