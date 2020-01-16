شكرا لقرائتكم خبر عن "قمع حوثي" بدون اي مبررات او تهم , مليشيا الحوثي تزج بعشرات القيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام ,في غياهب السجون والمعتقلات !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/16 الساعة 07:30 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

تواصل ميليشيا الحوثي اساليبها القمعية ضد قيادات المؤتمر الشعبي العام في مناطق سيطرتها . واكدت مصادر محلية ان الميليشيا الارهابية اقدمت على اختطاف التربوي المعروف الاستاذ امين الغذيفي عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعاء سابقا ، اذ قامت عناصر مسلحة تستقل معكس وطقم مسلح تابع للمليشيا على الترصد للاستاذ الغذيفي عند خروجه من صالة العرس في قريته ارتل، مديرية سنحان جنوب العاصمة المختطفة صنعاء. Advertisements ومن ثم خطفه الى جهة مجهولة دونما معرفة الاسباب التي ادت الى اختطافه . وتعتقل المليشيا عشرات القيادات المدنية والعسكرية المحسوبة على حزبي المؤتمر الشعبي العام، دون اي مبرر.

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