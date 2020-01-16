شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة السلطات في هذه الدولة العربية تمنح اليمنيين تسهيلات الدخول والخروج الى اراضيها وامتيازات خاصة !!ِ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/16 الساعة 08:04 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كد أمين عام وزارة الخارجية اللبنانية هاني شميطلي أن بلاده ستعالج قضية دخول اليمنيين إلى الاراضي اللبنانية جاء ذلك خلال لقاء سفير اليمن في بيروت عبدالله الدعيس مع شميطلي اليوم في بيروت.

حيث بحثا الإجراءات الجديدة التي اتخذها الأمن العام اللبناني لدخول المواطنين اليمنيين إلى الأراضي اللبنانية.

ووفقاً لوكالة سبأ الرسمية فقد طلب الدعيس من الجانب اللبناني إعادة النظر في الإجراءات الجديدة وتسهيل دخول اليمنيين وعودة الأمور إلى سابق عهدها منوهاً بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، ووعد المسئول اللبناني بالعمل على معالجة القضية في أقرب وقت ممكن.

