شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحي خلفان يثير الجدل دائما ويلجأ لأسلوب "التوريه" في اغلب تغريداته..فما الذي تحملة تغريدته عن "أعتى جبابرة العالم " !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/16 الساعة 07:54 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أعلن ضاحي خلفان نائب شرطة دبي، عن وفاة أعتى جبابرة العالم في مثل هذا الشهر وفي اليوم 11 يناير.

وكتب خلفان من خلال حسابه الشخصي تويتر: "في مثل هذا اليوم توفي أعتى جبابرة العالم وطغاتهم بعد هتلر.. أنه شارون.. عمدة بني صهيون".

وكان توفي رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون عن عمر ناهز 85 سنة بعد دخوله في غيبوبة، لم يخرج منها، إثر تعرضه لجلطة دماغية.

