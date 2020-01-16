شكرا لمتابعة خبر عن اشهر طبيب أوروبي يرعب كل حكام دول مجلس التعاون الخليجي ويكشف أمر خطير عن مرض السلطان قابوس جعل ملوك وامراء الخليج يشعرون بالرعب والهلع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - اشهر طبيب أوروبي يرعب كل حكام دول مجلس التعاون الخليجي ويكشف أمر خطير عن مرض السلطان قابوس جعل ملوك وامراء الخليج يشعرون بالرعب والهلع

تداول ناشطون عُمانيون بتويتر خبرا من الصحافة البلجيكية يتحدث عن السلطان قابوس ووفاته، وينقل شهادات حية لطاقم الأطباء الذي كان يشرف على علاجه بالمستشفى البلجيكي الذي ذهب له مؤخرا.

وبحسب الخبر المتداول يقول أحد الأطباء البلجيكيين والذي أشرف على علاج السلطان، إن السلطان قابوس حضر إلى بلجيكا لتلقي العلاج ولكن رغم خبرة الأطباء لدينا فإنهم لم يستطيعوا تقديم المساعدة.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

اشهر طبيب أوروبي يرعب كل حكام دول مجلس التعاون الخليجي ويكشف أمر خطير عن مرض السلطان قابوس جعل ملوك وامراء الخليج يشعرون بالرعب والهلع

ليس السلطان قابوس ولا السلطان الجديد ولا وزير الدفاع ..العمانيون يباغتون سلطانهم ويطلقون على هذه الشخصية لقب عين الصقر التي لا تنام ( صورة + الاسم )

رسميا..الشرعية تباغت الجنوبيين وتربك كل حسابات عيدروس الزبيدي وتعلن هذا الامر الخطير الذي سيقلب كل الامور على راس الانتقالي وهذا ما سيقوم به الرئيس هادي

العمانيون يذرفون الدموع ويبكون مثل الاطفال بعد الكشف رسميا عن رسالة سلطانهم المحبوب الاخيرة التي خطّها بيده قبل وفاته ( نص الرسالة المبكية )

بن سلمان يباغت والده الملك سلمان ويوجه ضربة معلم لولي عهد ابو ظبي وينتزع منه اقوى ورقة ستدمر كل احلام الاماراتيين في اليمن وتعجل برحيلهم بشكل نهائي

Advertisements

توجيه من الديوان الملكي وتحركات سعودية عاجلة بشأن ضحايا يمنيين لقو مصرعهم بطريقة مرعبة ومخيفة ومليون ريال سعودي لكل ضحية

والد القتيل السوري يباغت الجميع وينقذ حياة "نانسي عجرم" ومستقبلها الفني ويبيع حياة ابنه بثمن سيجعله مليونير..ونانسي تطير فرحا وتوافق على حتى لو طلب كل ثروتها

وتابع كاشفا ردة فعل السلطان قابوس عندما علم بأن حالته ميؤوس منها:”فاستقبل هذا الخبر بهدوء ورضا وشكر الأطباء على مجهودهم وقرر هذا الرجل الكريم العودة إلى بلاده فورا قبل الوقت المقرر”

وأضاف:”وكلفتة كريمة منه تبرع بوجبات شهر كامل والتي تم طلبها لهم لفترة وجودهم لمنظمة بوفيريلو وهي منظمة لمساعدة الفقراء في بلجيكا”، وتابع مثنيا على السلطان الراحل:” المعروف للعالم كوسيط محايد يملك في الخفاء نظرة لأولئك الذين يعانون من شظف الحياة”

وكان السلطان قابوس، قد توجه في ديسمبر الماضي، إلى بلجيكا لإجراء بعض الفحوصات الطبية لكنه عاد سريعا ولم يكمل 3 أيام هناك وفق ما أعلنه البلاط السلطاني حينها.

هذه العودة المفاجئة زادت التكهنات بشأن وضعه الصحي في هذه الفترة وانتشرت العديد من الشائعات عن وفاته، حتى طالب العديد من العُمانيين البلاط بإصدار بيان رسمي لقطع هذه الشائعات وبالفعل صدر بيان يطمئن العمانيين على صحة السلطان وأنه يكمل برنامج العلاج.

لينقضي بعدها أسبوع أو أكثر ويتم الإعلان عن وفاة السلطان قابوس صانع النهضة العمانية يوم، الجمعة، الماضية في خبر هز العالم أجمع.

واليوم، الأربعاء، استقبل السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، بقصر العلم العامر صباح اليوم الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا والوفد المرافق له الذي وصل إلى البلاد لتقديم التعازي في وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور

وقدم الملك فيليب خلال لقائه بالسلطان هيثم خالص التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب الجلل.

من ناحيته أعرب السلطان هيثم بن طارق عن خالص شكره وتقديره للملك والوفد المرافق له على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة.

وحضر اللقاء خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني ونصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني وبدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية وذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد.