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صنعاء - ياسمين الخيامي - العمانيون يذرفون الدموع ويبكون مثل الاطفال بعد الكشف رسميا عن رسالة سلطانهم المحبوب الاخيرة التي خطّها بيده قبل وفاته ( نص الرسالة المبكية )

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