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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس السلطان قابوس ولا السلطان الجديد ولا وزير الدفاع ..العمانيون يباغتون سلطانهم ويطلقون على هذه الشخصية لقب عين الصقر التي لا تنام ( صورة + الاسم )

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