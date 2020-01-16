شكرا لمتابعة خبر عن رسميا..الشرعية تباغت الجنوبيين وتربك كل حسابات عيدروس الزبيدي وتعلن هذا الامر الخطير الذي سيقلب كل الامور على راس الانتقالي وهذا ما سيقوم به الرئيس هادي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - رسميا..الشرعية تباغت الجنوبيين وتربك كل حسابات عيدروس الزبيدي وتعلن هذا الامر الخطير الذي سيقلب كل الامور على راس الانتقالي وهذا ما سيقوم به الرئيس هادي

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