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صنعاء - ياسمين الخيامي - بن سلمان يباغت والده الملك سلمان ويوجه ضربة معلم لولي عهد ابو ظبي وينتزع منه اقوى ورقة ستدمر كل احلام الاماراتيين في اليمن وتعجل برحيلهم بشكل نهائي

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