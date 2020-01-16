خلال إحاطته إلى مجلس الأمن .. غريفيث : من المفترض أن يتحقق السلام في اليمن خلال العام الحالي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

الخليج 365 - رصد خاص

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث انه من المفترض أن يتحقق السلام في اليمن خلال العام الحالي .. لافتاً إلى ان اليمن في طريقه للخروج من أزمته .



وشدد على أن كل خطوة إيجابية من شأنها تسريع العملية السياسية في اليمن .. مطالباً بهذا الصدد بالإفراج عن السجناء في اليمن وتفعيل لجنة إطلاق الأسرى . وأعرب غريفيث عن قلقه من القيود المفروضة على حركة البعثات الأممية إلى اليمن في إشارة إلى تحركات ميليشيا الحوثي الإنقلابية الأخيرة .

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وقال في إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي، أن لجنة إعادة الانتشار تعمل على تحسين وصول المساعدات في الحديدة .. مؤكداً أن تنفيذ الاتفاق في اليمن يسير بالاتجاه الصحيح، على حد زعمه .

وحث غريفيث الفرقاء اليمنيين على تحريك العملية السياسية .. لافتاً إلى أنه لا يمكن خفض التصعيد في اليمن بلا عملية سياسية .

وأشار غريفيث الى وجود تراجع في حدة العمليات العسكرية على الأرض في اليمن، على الرغم من الهجمات المستمرة التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإنقلابية على مواقع القوات المشتركة في الساحل الغربي .

وأشاد بالجهود التي بذلها قادة اليمن والمنطقة في سبيل التهدئة .. لافتاً إلى أن اليمن يشهد أكثر الأسابيع هدوءا .

وشدد غريفيث على ضرورة ان لا يتأثر اليمن بالأحداث الإقليمية في إشارة إلى مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في العراق قبل أسابيع .