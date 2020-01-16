حبس طالب أفقد زميلته بالمدرسة عذريتهاحبس طالب أفقد زميلته بالمدرسة عذريتها..."شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - قرر القضاء المغربي، سجن طالب في الـ 19 من عمره،لمدة عامين، في تهمة اغتصاب زميلته في الدراسة.
وكان الجاني والضحية يدرسان بنفس المدرسة، وتطورت العلاقة بينهما إلى أن نجح الشاب في استدراجها إلى إحدى الشقق، حيث قام باغتصابها وهي شبه غائبة عن الوعي.
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وبحسب رواية الفتاة فإنها عندما استيقظت وجدت نفسها عارية تماما وهو بجانبها، وقام بتهدئتها ووعدها بالزواج، لكنه بعد ذلك بدأ يهددها بفضح أمرها إذا لم ترضخ لكل رغباته.
واضطرت لإبلاغ أهلها بما حدث، ليتقدموا بدورهم بشكوى إلى الشرطة، التي ألقت القبض عليه.
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