شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد ساعات من ظهور طارق صالح مع بن سلمان ...الميسري يصل السعودية...والمشهد يزداد أكثر توتر بين مختلف الاطراف..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردت أنباء، عن وصول نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، إلى العاصمة السعودية الرياض. وتأتي هذه العودة بالتزامن مع الحديث عن مغادرة رئيس الوزراء غداً للعاصمة المؤقتة عدن، متوجهاً إلى الرياض، في إطار المشاورات والترتيب لتشكيل حكومة الشراكة السياسية بين الشمال والجنوب، وفقاً لاتفاق الرياض، الموقع بني الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي. جديد "الخليج 365" Advertisements وكان الميسري قد غادر السعودية قبل نحو شهرين، إلى مصر، ثم عاد إلى اليمن وتنقل في عدد من المدن ليقود حراكاً سياسياً وشعبياً ضد الإمارات وممارستها في الجنوب، قبل أن يستقر في سلطنة عمان. وفي وقت سابق اليوم، ظهر العميد طارق صالح مغرداً من الرياض، بعد لقاء جمعه مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.

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