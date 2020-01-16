شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن تطلب من لبنان إعادة النظر في إجراءات دخول اليمنيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020 Advertisements متابعات_الخليج 365 بحث سفير اليمن في بيروت “عبدالله الدعيس” اليوم مع أمين عام وزارة الخارجية اللبنانية هاني شميطلي، الاجراءات الجديدة التي اتخذها الأمن العام اللبناني لدخول المواطنين اليمنيين الى الأراضي اللبنانية.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية فقد طلب الدعيس من الجانب اللبناني إعادة النظر في الاجراءات الجديدة وتسهيل دخول اليمنيين وعودة الأمور إلى سابق عهدها منوهاً بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين. ووعد المسئول اللبناني بالعمل على معالجة القضية في أقرب وقت ممكن.

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