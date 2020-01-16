شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس القضاء يناقش إحتياجات المحاكم والنيابات من القضاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 ناقش مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، بعدن برئاسة القاضي علي ناصر سالم، احتياجات بعض المحاكم والنيابات من القضاة وأعضاء النيابة والإمكانيات الضرورية لإنجاز أعمالهم .

Advertisements كما ناقش الإجتماع عدداً من القضايا المتصلة بعمل المحاكم والنيابات في المحافظات المحررة وأداء دورها في حل مختلف قضايا المواطنين. وتناول الاجتماع، جملة من المواضيع المتصلة بسير عملية التقاضي في المحاكم والصعوبات التي تعترض سير أداءها خلال مرحلة التقاضي، والحلول الكفيلة بتذليل تلك الصعوبات. وأشاد مجلس القضاء، بجهود القضاة وأعضاء النيابة في مختلف المحافظات في إنجاز المهام الموكلة إليهم واستشعارهم لواجباتهم والمهام القضائية الوطنية.

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