شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : لأول مرة ...الجنرال علي محسن الأحمر يخرج عن صمته ويكشف رسميا عن الانسحابات العسكرية..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر، الأربعاء، حرص قيادات الشرعية على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وتوحيد الجهود لمواجهة مشروع إيران التخريبي في اليمن المتمثل في الانقلاب الحوثي.

وقال ”الأحمر“، خلال لقائه، اليوم، القائم بأعمال السفير البريطاني نائب السفير لدى بلادنا سيمون سمارت، انه بدأ يوم أمس الثلاثاء، التنفيذ الميداني للمصفوفة التنفيذية حيث انسحبت بعض الوحدات من محافظة أبين تنفيذاً للاتفاق.

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وأوضح نائب الرئيس ان ذلك الانسحاب ”يعكس التزام الشرعية الصادق بتنفيذ الاتفاق، وجمع شمل كل القوى الوطنية اليمنية في إطار الدولة وفي إطار الشرعية تحت قيادة رئيس الجمهورية“.

وأكد بأن ”نهج إيران في تصدير الثورة الإيرانية يندرج ضمن الأعمال الإرهابية التي أُزهقت بسببها الأرواح واستباح النظام الإيراني لأجلها البلدان وعمد إلى التدخل السافر في أكثر من بلد عربي ومنها بلادنا بدعمه للميليشيات الحوثية

وفي اللقاء، طالب الفريق الركن علي محسن الأحمر، المجتمع الدولي بمزيد من ”الخطوات الحازمة لردع هذا السلوك الإيراني الإرهابي“.

وأشار إلى العراقيل المستمرة التي تضعها ميليشيا الانقلاب الحوثية في طريق تنفيذ اتفاق الحديدة الذي عول عليه أبناء الشعب اليمني ولا يزالون في أن يكون فرصة للاتجاه نحو إحلال السلام الدائم في اليمن.

وجدد التأكيد على التزام الشرعية ومبدأها الثابت في إرساء السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

وتطرق اللقاء إلى التطورات في بلادنا وما يعانيه اليمنيون على أيدي ميليشيا الانقلاب الحوثية التي تمارس أبشع الانتهاكات لحقوق الانسان، محملاً ميليشيا الحوثي مسؤولية أي كارثة بيئية قد تحدث في خزان صافر بسبب تعنتها ورفضها بيع المخزون لسداد مرتبات الموظفين عن طريق الحكومة ومن ثم صيانة الخزان درءاً لأي خطرٍ بيئي.