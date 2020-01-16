شكرا لقرائتكم خبر عن رفيق الرئيس الراحل " صالح " يبعث بشرى سارة لكافة أبناء الشعب اليمني...بتطورات لم يسبق لها أن حدثت سوي في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الأستاذ محمد المسوري محامي رئيس الجمهورية اليمنية سابقاً الراحل علي عبدالله صالح ، إن المملكة العربية السعودية تقوم بخطوات جادة لاستعادة الدولة ودحر الانقلاب وإنهاد فجوة الخلاف مابينها وبين قوات طارق صالح وبقية أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام في سابقة لم تحدث سوى في عهد الملك عبدالله لما كان يمتلك من علاقات طيبة مع الرئيس الراحل " علي عبدالله صالح "

وقال محامي صالح في تغريدة له على”تويتر”سيتكاتف الجميع وستعود الدولة وننهي الإنقلاب وستستعيد الشرعية قوتها بدعم الجميع ومشاركتهم بإذن الله تعالى.

وستكون بشرى سعادة لكل الشعب اليمني

جديد "الخليج 365"

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مشيراً إلى أن هناك خطوات جادة من أحرار الوطن وإهتمام من الأشقاء في المملكة فكونوا عونا للتقريب لا للتفريق.

موضحاً إن الشعب هو المستفيد في المقام الأول للخلاص من الكهنوت والخاسر الحوثي وأعوانه.