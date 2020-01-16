تدشين استلام شاحنة تحمل أجهزة طبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية وبتمويل من مركز الملك سلمان و البنك الدولي

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عدن - ياسمين التهامي - تعز .. دشنت الدكتورة إيلان عبدالحق وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية والقائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى الثورة العام صباح اليوم الخميس الموافق 2020-1-16م شاحنة محملة بالاجهزة الطبيه تحتوي على جاهز اشعه ديجتل حديثة متكامله مع توابعها وكذلك جهاز كيمياء حديث لهيئة مستشفى الثورة العام مقدمة من منظمة الصحة العالمية وبتمويل من مركز الملك سلمان و البنك الدولي . وشكرت الدكتورة إيلان عبدالحق بإسمها وبأسم السلطة المحلية وكل ابناء مدينة تعز منظمة الصحة العالمية على الدعم الدائم و المستمر للقطاع الصحي منذ بداية الحرب. جديد "الخليج 365" Advertisements وأشارت الدكتورة إيلان عبدالحق إلى أن الجهود الانسانية للمنظمة تعكس مستوى حرص وتعاون الإشقاء و الاصدقاء والشركاء الدوليين و دعمهم الدائم لمحافظة تعز و كل محافظات الجمهورية للتخفيف من معاناة المواطنين والأثار المدمرة للحرب.

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