شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : العميد طارق صالح يتلقى خبر صاعق عن اشتعال معارك واشتباكات طاحنة بين قوات العمالقة وقواتة وسقوط قتلى وجرحى وتوتر مرعب في السحل الغربي !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/16 الساعة 03:41 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قالت مصادر محلية في الخوخة محافظة الحديدة، اليوم الأحد، إن عددا من القتلى والجرحى سقطوا على إثر اشتباكات بين قوات طارق صالح وقوات في العمالقة

وذكرت المصادر أن قوات حمدي شكري الصبيحي التابعة لقوات العمالقة المنضوية تحت الجيش اليمني اشتبكت مع قوات تتبع مليشيا طارق صالح المدعومة من الإمارات.

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وأشارت المصادر إلى وصول عدد من المصابين إلى مستشفيات المخا غرب محافظة تعز والمحاذية للخوخة، في حين لم تعرف بعد أسباب الاشتباكات.

وتسعى قوات طارق بدعم إماراتي للاستفراد بالساحل الغربي والجزر الواقعة على البحر الأحمر والقريبة من باب المندب أهم ممر ملاحي، كما تسعى لفصل المخا عن محافظة تعز وضمه للساحل.

ويسود المنطقة توتر كبير على إثر رفض النخب التهامية سيطرة طارق صالح، فيما أسسوا كياناً مناهضا للتواجد الإماراتي هناك، وسط مظاهرات دورية لأبناء غرب تعز ضد المشروع التقسيمي.

