شكرا لقرائتكم خبر عن كيف رفعت ,السلطانة عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية ,رأس السلطان هيثم بن طارق والشعب العماني ..؟! وما علاقة الشيخة موزا والدة امير قطر بالموضوع !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/16 الساعة 03:12 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

نفذت زوجة سلطان سلطنة عمان الجديد هيثم بن طارق اولى المهام في أول ظهور لها منذ تولي زوجها مقاليد الحكم في السلطنة وفقا للمغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد .

وتمثلت أولى مهام السيدة الجليلة حرم صاحب الجلالة السلطان المعظم، حفظه الله ورعاه، وفقا لوكالة الأنباء العمانية كما رصدها يمن تايم في استقبالها بقصر العلم العامر صاحبة السمو الشيخة حرم صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني التي وصلت إلى البلاد امس الابعاء لتقديم التعزية بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه“.

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ووصلت الشيخة موزا بنت ناصر المسند والدة أمير قطر، الأربعاء، إلى العاصمة العمانية مسقط؛ لتقديم واجب العزاء بوفاة السلطان السابق قابوس بن سعيد بن تيمور.

السيدة الجليلة حرم صاحب الجلالة السلطان المعظم/حفظه الله ورعاه/تستقبل بقصر العلم العامر صاحبة السمو الشيخة حرم صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني التي وصلت إلى البلاد اليوم لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد –- طيب الله ثراه -. — وكالة الأنباء العمانية .

وهذه أول مرة يتم فيها ذكر حرم السلطان الجديد بشكل رسمي. يذكر أن السلطان متزوج من عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية وله منها 4 أبناء: ولدان وبنتان.