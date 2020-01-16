شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم اِماراتي , السعودية تؤيد اِقالة المقدشي , وتعيين العميد طارق محمد صالح وزيراً للدفاع في التشكيلة الحكومية القادمة ..!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/16 الساعة 03:02 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

نشر قبل قليل موقع عدن الغد المقرب من الرئاسة اليمنية خبر هام نقلا عن مصادر حكومية بترقب قرار جمهوري بتعيين طارق صالح عفاش وزيرا للدفاع خلفا للمقدشي . Advertisements وجاء في تفصيل الخبر :

قالت مصادر حكومية ان قائد الوية حراس الجمهورية طارق محمد صالح في طريقه لنيل منصب وزير الدفاع في التشكيلة الحكومية القادمة. كان صالح قد التقى امس وزير الدفاع السعودي في الرياض عقب وصوله اليها في زيارة مفاجئة. المصادر قالت لصحيفة عدن الغد ان صالح من المحتمل ان يشغل منصب وزير الدفاع في التشكيلة الحكومية القادمة على ان يتم نقل مقر الوزارة من مأرب الى عدن..



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