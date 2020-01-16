شكرا لمتابعة خبر عن في غاية الخطورة..سعودي شهير جدا يباغت الجميع وصعق كل العمانيين ويصف السلطان قابووس بأنه كابوس ويشتمه باٌقذع الشتائم..شاهد ردة فعل العمانيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة..سعودي شهير جدا يباغت الجميع وصعق كل العمانيين ويصف السلطان قابووس بأنه كابوس ويشتمه باٌقذع الشتائم..شاهد ردة فعل العمانيين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في غاية الخطورة..سعودي شهير جدا يباغت الجميع وصعق كل العمانيين ويصف السلطان قابووس بأنه كابوس ويشتمه باٌقذع الشتائم..شاهد ردة فعل العمانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.