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صنعاء - ياسمين الخيامي - وأخير مبادرة سعودية - إماراتية وبرعاية ومباركة أممية تطيح بالرئيس هادي من منصبه وتمنح الصلاحيات لهذه الشخصية البارزة وحل سياسي شامل لوقف الحرب في اليمن

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