شكرا لمتابعة خبر عن والد القتيل السوري يباغت الجميع وينقذ حياة "نانسي عجرم" ومستقبلها الفني ويبيع حياة ابنه بثمن سيجعله مليونير..ونانسي تطير فرحا وتوافق على طلبه حتى لو طلب كل ثروتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - والد القتيل السوري يباغت الجميع وينقذ حياة "نانسي عجرم" ومستقبلها الفني ويبيع حياة ابنه بثمن سيجعله مليونير..ونانسي تطير فرحا وتوافق على طلبه حتى لو طلب كل ثروتها

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كانت هذه تفاصيل خبر والد القتيل السوري يباغت الجميع وينقذ حياة "نانسي عجرم" ومستقبلها الفني ويبيع حياة ابنه بثمن سيجعله مليونير..ونانسي تطير فرحا وتوافق على طلبه حتى لو طلب كل ثروتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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