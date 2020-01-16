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صنعاء - ياسمين الخيامي - توجيه من الديوان الملكي وتحركات سعودية عاجلة بشأن ضحايا يمنيين لقو مصرعهم بطريقة مرعبة ومخيفة ومليون ريال سعودي لكل ضحية

اتخذت السلطات السعودية، امس الثلاثاء، إجراء جديدا بشأن ضحايا "رافعة الحرم" التي وقعت داخل الحرم المكي قبل عدة سنوات وكان بينهم قتلى وجرحى يمنيين.

واعلن الديوان الملكي السعودي عن صرف مليون ريال لذوي الضحايا الذين سقطوا في الحادثة، و500 ألف ريال للمصابين.

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توجيه من الديوان الملكي وتحركات سعودية عاجلة بشأن ضحايا يمنيين لقو مصرعهم بطريقة مرعبة ومخيفة ومليون ريال سعودي لكل ضحية

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وسلم سفير خادم الحرمين لدى ماليزيا، محمود قطان، 10 شيكات خاصة بتعويضات أسر الضحايا والمصابين من ماليزيا في حادثة سقوط الرافعة في الحرم.

وأكد السفير السعودي بحسب صحف محلية، أنه تم تسليم الشيكات في المجمع الإسلامي ببوتراجايا، حيث تم تسليم 7 شيكات لورثة الراحلين و3 أخرى للمصابين.

وفي سياق متصل، أعلنت الخارجية المصرية عن تسلمها 27 شيكًا لقاء التعويضات المستحقة للمصابين في الحادثة ذاتها.

يذكر أن حادثة سقوط رافعة في الحرم وقعت في يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2015، وذلك في مشروع توسعة المسجد الحرام؛ حيث خلّفت أكثر من 111 قتيـلاً ونحو 238 جـريحاً من بينهم يمنيين من مختلف المحافظات اليمنية