- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المجلس الإنتقالي يحيي اربعينية الفقيد احمد الحني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أحيا المجلس الإنتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، اربعينية الفقيد المناضل احمد عوض الحني عضو الجمعية الوطنية وذلك بمقر الأمانة العامة للمجلس.
وقال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس، أحمد حامد لملس، "لقد جمع الحني صفات فريدة من نوعها فقد كان نقابيا ومناضلا شديد المراس ويعرف مايريد ولديه عزيمة لاتلين في الدفاع عن قضيته والنضال في سبيل مبادئه" .
واضاف لملس : قدم الحني الكثير لقضيته وكان من أوائل المناضلين المدافعين عن الجنوب واستقلاله وان فقدنا المناضل الحني لهو أمر جلل وعظيم وقد خسر الوطن أحد رجاله الأوفياء لكنه خلف ارثا مشرفا لأسرته وأبنائه ومن سار على دربه.
بدوره عدد مقرر الجمعية الوطنية نصر هرهرة مناقب الفقيد ومآثره وقال إن الفقيد كان على قدر عال من الاحترام والتقدير بين زملائه وان الجمعية الوطنية فقدت شخصية فريدة ومتميزة في طريقه عملها ونضالها .
وتم عرض فيلم قصير صور بعض نظالات الفقيد في الساحات وتقدمه الصفوف ، لقاءات مع عدد من زملاء الفقيد في النظال ونبذة عن حياته.
كما القيت قصيدة شعرية رثت الفقيد وحظيت بتفاعل الحضور.
حضر الفعالية الأمين العام المساعد لهيئة الرئاسة، فضل الجعدي .
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الإنتقالي يحيي اربعينية الفقيد احمد الحني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.