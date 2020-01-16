أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس الموافق 16 يناير/كانون الثاني، 2020 وهي كالتالي:

تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت الخميس 16 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/451312/ محلل سعودي يكشف عن حل الأزمة في ليبيا الخميس 16 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/451315/ الفلكي الشوافي: توسع تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة وانكسارها الأسبوع المقبل الخميس 16 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/451333/ كاتب يتحدث عن المشروع الروسي من بوابة سوريا إلى ليبيا الخميس 16 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/451336/ Advertisements بالأسماء.. إصابة 6 أطفال بإنفجار لغم أرضي حوثي بالوازعية بتعز الخميس 16 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/451355/ محلل سياسي يكشف كيف دمر حزب الإصلاح الجنوب؟ الخميس 16 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/451356/ إصابة امرأة برصاص قناص حوثي في حيس جنوب الحديدة الخميس 16 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/451357/ "خالد الزعتر" يكشف الأسباب الرئيسية فيما تعيشه اليمن وسوريا وليبيا الخميس 16 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/451358/ محلل سياسي سعودي يكشف ما تريده إيران من اليمن الخميس 16 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/451359/

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