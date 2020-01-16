شكرا لمتابعة خبر عن قائد القوات السعودية في عدن العميد مجاهد العتيبي ينهي هيبة عيدروس الزبيدي ويمسح بكرامته البلاط بتهديد صريح وواضح..شاهد ماذا قال العتيبي وصعق كل الجنوبيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - قائد القوات السعودية في عدن العميد مجاهد العتيبي ينهي هيبة عيدروس الزبيدي ويمسح بكرامته البلاط بتهديد صريح وواضح..شاهد ماذا قال العتيبي وصعق كل الجنوبيين

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