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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاب من المملكة يلجأ لحيلة ماكرة لا تخطر على بال ابليس نفسه واستطاع خداع حلف شمال الاطلسي وحصل على رتبة رفيعة جدا داخل الحلف ( صورة + الاسم )

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