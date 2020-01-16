في الدوري التنشيطي لكرة القدم الذي ينظمة اتحاد كرة القدم بسيئون الهلال واليرامكة يتعادلون سلبيآ

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يزيد بن سلمان - شبوة -
سيئون /امين الجماعي
ضمن الجولة الثانية قبل الاخيرة من دور المجموعات في الدوري التنشيطي لكرة القدم المقام حاليآ في مدينة سيئون والذي ينظمه الاتحاد العام لكرة القدم وفي المجوعة الثانية استضاف استاد سيئون الاولمبي صباح اليوم مباراة كروية هامة جمعت فريقا الهلال الساحلي واليرموك الصنعاني وانتهى اللقاء سلبيآ
دخل الهلال اللقاء والامال تحذوة رغم الجراح والتي وصلت لنهب باص النادي من قبل مليشيا الحوثي وتركيز مدربه الشاب/وائل غازي على الاجتهاد في خطف احدى بطاقتي المجموعة خاصه بعد الاداء المتراجع الذي قدمه فريقه بالذات في شوط اللقاء الثاني امام اهلي تعز الفريق الشاب المتجانس بعيدآ ايضآ عن الظروف السيئة التي كادت تبعده من مواصلة المشاركة في الدوري.
فيما كان اليرموك يمني النفس بالعودة والفوز بعد خسارتة الغيرمتوقعة امام التلال على امل حدوث معجزة في الجوله الاخيره الثالثة في دور المجموعات التي تقام صباح ومساء الاحد القادم
اللقاء لم يحمل في طياتة خاصة في شوطه الاول اي خطورة حقيقية على احد المرميين الهلالي اواليرموكي
وظهرت بعض المحاولات الخاطفة من الهلال لكنها لم تكن مؤثرة بالشكل المتوقع وغابت الفاعلية الهجومية الناجعة للفريقيين
ولم تشهد احداث هذا الشوط اي خطورة على المرميين والذي انتهي 0-0
الشوط الثاني
بدأ اليرموك الشوط متحفزآ للخروج بنتيجة مرضية لجهازه الفني لكن اللياقه بالذات من الفريقيين كانت في اسوء حالاتها وكان اليرموك افضل من حيث الانتشار واثمر ذلك عن خطف اليرامكة لضربة جزاء اثر عرقلة اكرم حسن هاجر من اليرموك انبرى لها عبدالرحمن عوض العسلي وتمكن من التصدى لها ببراعة محمد ابراهيم عياش في الدقيقة 72من عمر اللقاء
ولم يقدم الفريقان خلال بقية احداث المباراة شئ يذكر عدا تسديدة قوية من ابراهيم جهامة في الدقيقة 82 مرت فوق العارضة
ولم يظهر الهلال خلال اللقاء وفي وجود بعض اسماء كبيرة مثل /علاء الصاصي في صفوفة بفاعلية اكثر بل ولم يختبر مروان بسباس حارس اليرموك خلال اغلب فترات اللقاء
اجمالآ لم يكن اللقاء يليق باسم الفريقيين لتنتهي احداثة بالتعادل السلبي 0-0ليضيف الهلال نقطه الى رصيدة الذي اصبح نقطتين اثر تعادلين مع اهلي تعز واليرموك فيما اصبح لدى اليرموك نقطه من خساره سابقه من التلال وتعادل مع الهلال
ادار اللقاء ساحه/فراس زاهراحمد
بمعية احمدسالم مسهور وفهد احمد البجيري
فيما كان رابعآ/ سامي التيس
وراقبها من الاتحاد العام/قرزي مفتاح الزبيري
فيما راقبها فنيآ الحكم الدولي الاسبق/ حسين شقران
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