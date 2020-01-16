شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي سعودي يكشف ما تريده إيران من اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

الشحات غريب

كشف الكاتب والمحلل السياسي السعودي "خالد الزعتر"، ماذا تريد ايران من اليمن.. ولماذا اليمن خاصة.

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وقال خالد في حواره لــ "الخليج 365"، يحتل اليمن مكانة مهمة في المشروع التوسعي الإيراني سواء من جهة لوجوده بجوار السعودية وهو بالتالي خطوة تنظر لها إيران بأنها تواجدها في اليمن وتثبيت وجودها يخدم طموحاتها في مناكفة المملكة العربية السعودية وتهديد أمنها واستقرارها ، ومن جهة أخرى نظراً لموقع اليمن الإستراتيجي فهو يشرف على باب المندب الذي يربط المحيط الهندي بالبحر الأبيض المتوسط وخاصة بعد افتتاح قناة السويس، الأمر الذي جعله مصدر اهتمام القوى الدولية على مر التاريخ، حيث يمثل اليمن البوابة الجنوبية لمدخل البحر الأحمر ويتحكم بالممر الذي يصله بالمحيط الهندي، وهو عبر منطقة خليج عدن يحتضن كلاً من البحر الأحمر والمحيط الهندي من الخاصرة، ويتحكم كذلك في طرق الملاحة البحرية المؤدية إلى آسيا.

وتابع: وبالتالي تنظر إيران إلى اليمن باعتباره أحد أهم الخرائط الجغرافية والمواقع ذات القيمة الاستراتيجية العالية والتي تمكن طهران من انتهاج سياسة الابتزاز تجاه القوى الدولية فيما يخص الممرات المائية وحركة التجارة الدولية ، وبالتالي فإن سيطرة إيران على هذه المضائق والتحكم بطرق التجارة الدولية يمكن الإيرانيين من امتلاك أوراق ضغط لاستخدامها في حال ما أرادت الذهاب نحو التفاوض مع الأمريكيين.