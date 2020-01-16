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إصابة امرأة برصاص قناص حوثي في حيس جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

إصابة امرأة برصاص قناص حوثي في حيس جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

أصيبت إمرأة برصاص قناصة مليشيات الحوثي في قرية الشعينة بمنطقة السبعة التابعة لمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

 

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وقالت مصادر محلية إن المليشيات الحوثية أطلقت نيران أسلحتها القناصة على منازل المواطنين بشكل مباشر، وأصابت مواطنة تدعى نادية ناجي قاسم قادري وتبلغ من العمر 25 عاماً، إصابة بليغة في منطقة البطن،  وذلك أثناء تواجدها في منزلها.

 

 وأضافت المصادر، أن الأهالي من أبناء المنطقة قاموا بإسعاف المرأة المصابة إلى المستشفى الميداني بالخوخة لتلقي الإسعافات الأولية، ليتم تحويلها نقلها إلى مستشفى أطباء بلا حدود في مدينة المخا لاستكمال تلقي العلاج.

 

 وتواصل مليشيات الحوثي إرتكاب الجرائم الوحشية ضد المواطنين الأبرياء بالإستهداف المباشر على الأحياء السكنية، مخلفة مئات الشهداء وآلاف الجرحى من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال جنوب الحديدة.

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