محلل سياسي يكشف كيف دمر حزب الإصلاح الجنوب؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

الشحات غريب

كشف الكاتب والمحلل السياسي السعودي "خالد الزعتر" عن كيف دمر حزب الإصلاح الجنوب؟.. وكيف خان حزب الإصلاح التحالف.

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وقال خالد في حواره لــ "الخليج 365"، إن حزب الإصلاح هو جزء من الأزمة التي تعيشها اليمن وبالتالي من الصعوبة بمكان أن يكون جزء من الحل لهذه الأزمة، فعندما ننظر إلى دخول الحوثيين إلى صنعاء وإنقلابهم على الشرعية كان الإخوان عاملاً مساهماً في التمهيد لهذه الخطوة وذلك بالإجتماعات والترتيبات بين الجماعة الإخوانية والحوثيين في العام 2014 والتي أسفرت عن التوصل إلى هدنة بين الطرفين وصدور أوامر إخوانية لمقاتليها بعدم الدخول في صدام مع الجماعة الحوثية وهو ما فرض على مايقارب الـ40 ألف مقاتل تابعين للجماعة الإخوانية لعدم التصادم مع الحوثي في خروجه من صعده باتجاه محافظة عمران إلى السيطرة على العاصمة صنعاء.

وتابع: وبالتالي نجد أن الانقلاب الحوثي على الشرعية وتمكنهم من دخول صنعاء لم يكن ليمر بهذه السهولة لولا وجود مساهمة إخوانية سعت لتمهيد الطريق للجماعة الحوثية ، وأما على الصعيد الأخر في ظل العمل الحالي على إنهاء الانقلاب الحوثي وتثبيت شرعية الدولة اليمنية لايزال يصر الإخوان على إستكمالا خدمة الحوثيين عبر محاولات شق الصف وخلق صراعات جانبية مع الجنوبيين لا تخدم إلا الحوثيين.