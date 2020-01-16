شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بشكل رسمي ...المملكة تتخلى عن الرئيس هادي وتختار هذه الشخصية بديلا عنه..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مؤتمرية، في العاصمة السعودية الرياض أن هناك حالة توافق شبه كامل في أروقة الحكومة السعودية بأن الرئيس الشرعي لليمن عبدربه منصور هادي بات يشكل عائقا كبيراً في المضي نحو مصالح سياسية تنهي حالة الحرب في اليمن التي تقودها المملكة والإمارات.

وكشفت المصادر أن «السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أكد أن الرئيس هادي أصبح عبئا ثقيلا على السعودية ولم يعد لدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أي قناعة بجدوى بقائه نظرا لعدم قدرته على تحقيق اصلاحات سياسية وعسكرية وإقتصادية توقف العبث الكبير في مؤسسات الدولة» .

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ولفتت المصادر إلى أن الرئيس هادي «أصبح عاجزاً عن السيطرة على الوضع في الداخل اليمني وأن القيادات العسكرية والسياسية في المحافظات المحررة هي من تدير أمور تلك المحافظات ولا علاقة لذلك بالرئيس هادي» .

وكشف السفير السعودي لدى اليمن آل جابر بأن هناك رؤية متكاملة سيتم رفعها في تقرير شامل يقيم حالة الوضع للرئيس هادي وحكومته لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز لإتخاذ القرار المناسب بشأنها لاسيما وهناك توجه سعودي كبير لإيقاف الحرب والذهاب نحو الحل السياسي الشامل الذي يكفل للسعودية تأمين حدودها الجنوبية من أي هجمات تقوم بها جماعة الحوثي .

ورجحت المصادر أن السعودية والإمارات عازمتان إجراء عملية سلسة لنقل السلطة في اليمن من خلال سحب الثقة من هادي كرئيس للشرعية ونقل صلاحياته لرئيس البرلمان اليمني الشيخ سلطان البركاني وفقاً للقانون اليمني الذي ينص على تولي رئيس مجلس النواب مهام رئيس الجمهورية في حالة قدم هادي استقالته أو وصلت البلاد إلى مرحلة الفراغ الدستوري.