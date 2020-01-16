شكرا لقرائتكم خبر عن تعمل في مجال السياحة...فتاة سعودية ترتدي النقاب والعَبَايَة تقوم بهذا الفعل امام عدد من الأجانب .."فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت المرشدة السياحية ليان القاضي، أن السياح عندما يشاهدونها بالنقاب والعباءة، ينبهرون بها. وقالت القاضي وهي مرشدة سياحية بمحافظة العلا، إن السياح يسعدون بتمسكها بعادات وتقاليد وثقافة المملكة. جديد "الخليج 365" Advertisements جاء ذلك خلال حديثها لبرنامج تم، وسؤالها حول ردة فعل الزوار عندما يرونها بالعباءة.

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