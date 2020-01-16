شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن من الملك سلمان لجميع المغتربين في السعودية ..مكرمة ملكية تثلج صدور الجميع ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بتوجيهات مباشرة من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان صدرت موافقه السلطات الرسمية من قبل الجانبين السعودي واليمني على تشغيل المنفذ الحدودي البري الثاني بين البلدين شمال اليمن بصفة دائمة، وتخفيف ضغط المسافرين عبر منفذ الوديعة جنوبها، وذلك بعد أن تم تشغيل منفذ الخضراء السعودي بصفة مؤقتة في موسم حج العام الماضي. --------------------------------- ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن : • بعد أسبوعَيْن من الزواج .. "محمد" يكتشف أنّ زوجته المحجبة "رجل" ..(صور) • فتاة إيرانية تكشف عن سر خطير : هذا ما طلبه ‘‘سليماني’’ في غرفتي الخاصة وأخرج الجميع من جواري • هل تذكرون نجمة "باب الحارة" ذات الوجه الملائكي ..شاهدو كيف اصبحت في آخر ظهور لها يوم أمس .. لقد تجاوزت المحظور ..«صور» Advertisements • قل وداعا لدهون الكرش والبطن الكبيرة .. طريقة سحرية للتخلص من الوزن الزائد في سبعة أيام فقط ،وبدون أي ريجيم ..شاهد • ارتدت النقاب وكشفت عن مناطق حساسة في جسدها .. راقصة سعودية في شوارع الرياض تشعل مواقع التواصل الاجتماعي ..«صور» • وداعا للعزوبية والعنوسة في السعودية .. مقترح جديد :«كل أربع فتيات يتزوجن رجل وأحد» ويوفرون له بيت الأحلام • وداعا لمرض السكر .. أسهل وأسرع طريقة للتخلص نهائيا من هذا المرض .."فيديو" --------------------------------- وأعلن محافظ صعدة اللواء هادي بن طرشان الوايلي عن صدور موافقة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على افتتاح منفذ البقع اليمني، ويقابله منفذ الخضراء السعودي بصفة رسمية وبشكل دائم.

وقال في تصريح لصحيفة «الوطن» السعودية ان القيادة السياسية في البلدين تدرك أهمية منفذ البقع الذي يقابل منفذ الخضراء من الجانب السعودي، من نواحٍ كثيرة جداً أهمها موقعه الجغرافي القريب شمال اليمن، خاصة لسكان صنعاء وصعدة ومأرب والجوف وعمران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من الملك سلمان لجميع المغتربين في السعودية ..مكرمة ملكية تثلج صدور الجميع ..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.