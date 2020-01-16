شكرا لمتابعة خبر عن تحذير لجميع الازواج ..لاتفعل هذا الشيء قبل ممارسة العشرة الزوجية مهما كانت رغبتك لأنك ستقضي على نفسك وعلى زوجتك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - تحذير لجميع الازواج ..لاتفعل هذا الشيء قبل ممارسة العشرة الزوجية مهما كانت رغبتك لأنك ستقضي على نفسك وعلى زوجتك

2020/01/16 الساعة 11:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر تحذير لجميع الازواج ..لاتفعل هذا الشيء قبل ممارسة العشرة الزوجية مهما كانت رغبتك لأنك ستقضي على نفسك وعلى زوجتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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