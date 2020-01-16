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صنعاء - ياسمين الخيامي - بشرى سارة..نبتة يمنية رخيصة وبسعر التراب تجعلك ترغب في معاشرة زوجتك ليل نهار وتخلصك من 12 نوع من الامراض ..نبتة موجودة في كل بيت يمني

الزنجبيل الذي يتلذذ اليمنيون بشربه في الصباح او في المساء هو ليس فقط مشروب لذيذ فحسب ، بل هو مشروب يساعد في شفاء الكثير من الامراض ويقوي رغبتك الجنسية

وكشف الطبيب العربي محسن النادي، المواد الغذائية التي تساعد في القضاء على الديدان الطفيلية داخل الجهاز الهضمي

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بشرى سارة..نبتة يمنية رخيصة وبسعر التراب تجعلك ترغب في معاشرة زوجتك ليل نهار وتخلصك من 12 نوع من الامراض ..نبتة موجودة في كل بيت يمني

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ويفيد موقع The Times Hub، بأن تكاثر الديدان الطفيلية في أمعاء الإنسان يسبب اضطرابات في عمل الجهاز الهضمي ومنظومة المناعة. ومن العلامات التي تشير إلى وجود هذه الديدان، انخفاض الوزن لأسباب مجهولة، فقدان الشهية، طفح جلدي، آلام في منطقة السرة أو في الجانب الأيمن أعلى البطن وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة مئوية، والنعاس واضطراب النوم. بحسب الطبيب محسن النادي.

استنادا إلى هذا ينصح الدكتور النادي بتناول المواد الغذائية التالية للتخلص من هذه الديدان الطفيلية وللوقاية منها.

وهذه المواد هي: الزنجبيل، الذي وفقا للطبيب، يمكن أن يساعد على التخلص من الديدان خلال يوم واحد.

بذور اليقطين- هذه البذور يجب خلطها بالحليب وزيت الخروع، يتم تناول نصفها في المساء والنصف الثاني في الصباح.

العسل- ينصح الطبيب بخلط العسل مع الزعتر.

الكركم- تحتوي هذه المادة على مجموعة مركبات لها مفعول مضاد للطفيليات.

القرنفل- يشير الطبيب النادي، إلى أن القرنفل يسمح بالتخلص من جميع أنواع الديدان الطفيلية بفضل توغله في الحمض النووي؛ مغلي البابونج-ينصح الطبيب بتناول المشروب بعد نصف ساعة على تحضيره، ويفضل إضافة ملعقة طعام من زيت الزيتون إليه.