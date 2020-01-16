شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها بلادنا وتدهور العملة الوطنية مقابل نظيراتها الأخريات؛ تضاعفت الأسعار بشكل عام في ربوع الجمهورية، مسببة ارتفاعا ملموسا في أسعار السلع والمواد الإستهلاكية ومواد البناء.

وشهدت مادة الإسمنت أسعارا مختلفة ومتفاوتة في الآونة الأخيرة متأثرة بالجودة والمواصفات، إلا أنها بطبيعة الحال تندرج في إطار سعر متقارب، يقدر بـ 5 دولارا أمريكي للكيس البالغ 50 كيلو جراما. وبخصوص الحديد، فإن سعره ثابت بجميع الأصناف بغض النظر عن اختلاف الأحجام كونه يباع في مختلف مناطق البلاد بسعر الطن. وفيما يلي ننشر النشرة الأسبوعية لأسعار الإسمنت والحديد في حضرموت.. وهو كالتالي: * اسمنت حضرموت = 2650 ريال يمني Advertisements اسمنت "العربية" حضرموت = 2550 ريال يمني اسمنت سعودي = 2600 ريال يمني اسمنت عماني = 2700 ريال يمني اسمنت أبيض = 6500 ريال يمني * سعر الطن الواحد من الحديد : 2150 ريال سعودي. * ملاحظة: متوسط سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني = 600 ريال يمني.

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