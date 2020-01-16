عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مفوضية اللاجئين: قدمنا مساعدات لأكثر من 39 ألف عائلة في اليمن العام الماضي

الخميس 16 يناير 2020

الخليج 365

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، الأريعاء، أنها قدمت لأكثر من 39 ألف عائلة من النازحين في الحديدة والحجة العناصر الأساسية التي يحتاجونها.

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وقالت المفوضية في بيان لها: "عندما يفر الناس من منازلهم ، يتركون وراءهم الكثير،المفوضية والشركاء يساعدون النازحين اليمن مع العناصر الأساسية التي يحتاجونها".

وأضافت: "في العام الماضي بالحديدة وحجة حصلت أكثر من 39.500 عائلة يمنية على مستلزمات منزلية وأغطية بلاستيكية ومستلزمات الطوارئ للملاجئ."