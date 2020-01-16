شكرا لقرائتكم خبر عن صور تنشر للمرة الاولى ..."المصافحة"الاخيرة بين الزعيم الراحل وقتلته قبيل اغتياله بوقت قصير..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس اليمني الراحل الشهيد ابراهيم الحمدي وهو يصافح الرئيس السابق علي عبدالله صالح وسلفه احمد الغشمي عقب عودته من احدى الزيارات الرسمية الخارجية . وعلق احد الناشطين على الصورة » بالقول « الزعيم الخالد يصافح قاتليه » في اشارة الى الرواية المتداولة شعبيا عن تورط صالح والغشمي في اغتيال الرئيس الحمدي جديد "الخليج 365" Advertisements

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