شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : في اخطر الجبهات مع ميليشيات الحوثي ...لواء عسكري تابع للشرعية ينقلب على الرئيس هادي والسعودية تتحرك بشكل عاجل لإخمادها ..."تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن جنود إحدى المعسكرات في الحدود اليمنية – السعودية، تمردهم في تطور جديد ومفاجئ. وقالت مصادر عسكرية أن قوات سعودية بقيادة رداد الهاشمي، السلفي المعين قائدا لمحور كتاف المحاذية لنجران، اقتحمت معسكر للهاشمي عقب انتفاضة مجندين ضده. جديد "الخليج 365" Advertisements ويطالب المجندين بمستحقات المفقودين. وهذه المرة الأولى التي يواجه فيها الهاشمي تمردا عسكري منذ سقوط 3 الوية من قواته بأيدي قوات صنعاء، العام الماضي. وأفادت المصادر بإطلاق القوات السعودية النيران بعشوائية والتهديد بقصف المعسكر بالطيران إذ لم ينهي المحتجين اعتصاماتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : في اخطر الجبهات مع ميليشيات الحوثي ...لواء عسكري تابع للشرعية ينقلب على الرئيس هادي والسعودية تتحرك بشكل عاجل لإخمادها ..."تفاصيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.