شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : محافظة شمالية تعلن تمردها على الحوثيين وتنفذ عصيان مدني إحتجاجاً على حظر تداول العملة الجديدة..."شاهد" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تواصلت في أسواق محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي اليوم الأربعاء، حالة العصيان المدني لليوم الثاني على التوالي.
وقالت مصادر محلية، إن العديد من المحلات التجارية بمحافظة إب أغلقت أبوابها بسبب عدم توفر السيولة المالية.
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وأوضحوا أن تلك الحالة جاءت احتجاجاً على القرار الصادر من البنك المركزي الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي بمنع بتداول الطبعة الجديدة من العملة، مع إلزام المواطنين بذلك.
وكانت محافظة إب قد شهدت أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام المجلس المحلي للمحافظة؛ لمطالبة البنك المركزي الخاضع لسيطرة المليشيات بتوفير السيولة اللازمة من العملة بالطبعة القديمة.
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