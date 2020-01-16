تعرف على ابرز البنود التي وضعتها السعودية لاتفاق شبوة بين الشرعية والانتقالي

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عدن - ياسمين التهامي - خبر صادم من القاهرة .. الموت يغيب أشهر أطباء المخ والأعصاب وامهر جراحي العمود الفقري في اليمن العثور على القيادي الحوثي الذي حلق شعر الشباب والأطفال مقتولاً في العاصمة صنعاء ماذا يحدث : صحفية يمنية شهيرة تفاجئ الجميع وتتحدث عن "المحظور" وكيف تتفاخر بوصفها بالمثلية والشاذة جنسيا (الاسم +وتفاصيل) بعد خروجه من صالة أفراح الحوثيين يختطفوا مسؤول تربوي مقرب من دويد

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