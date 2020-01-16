شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فتاة إيرانية تكشف عن سر خطير : هذا ما طلبه ‘‘سليماني’’ في غرفتي الخاصة وأخرج الجميع من جواري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت فتاة إيرانية عن سر خطير حول قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني الذي قتلته غارة أمريكية في بغداد ليل الخميس الماضي.

وظهرت الفتاة ” زينب ” في لقاء على وسائل إعلام إيرانية تؤكد أنها كانت من بين الذين التقوا سليماني قبل سنوات عندما قام بزيارة للقاء بعض أبناء قتلى الحرس الثوري ، وفقاً للعربية نت .

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وكشفت أنها خلال اللقاء أبدت إعجابها بخاتم سليماني الذي يرتديه منذ سنوات ، وأنها طلبته منه فلم يمانع وخلعه من يده ، لكنها عادت وردته له .

وأضافت أنها طلبت من “سليماني ” أن يزورهم في البيت فكان رده ” سريعاً ” حسب قولها ، وزارها بالفعل في صباح اليوم التالي ، وأنها طلبت منه دخول غرفتها الخاصة فوافق .

وداخل الغرفة أطلعته على صورة لعماد مغنية القائد العسكري في ميلشيات حزب الله والذي قتل في دمشق عام 2008 بتفجير سيارة .

وهنا طلب ” سليماني ” من الجميع أن يخرج ليبوح لها بسر ، وقال لها أنه كان بجانب ” مغنية ” قبل قتله بدقيقتين فقط ، وهو ما يؤكد ما ذكرته وسائل إعلام بأن أمريكا كانت تنوي مقتله عام 2008 لكنها أحجمت .

الجدير بالذكر أن خاتم ” سليماني ” هو أول ما دل على وفاته إذ كانت جثته أشلاء إثر الغارة الجوية وبقى خاتمه ليعلن وفاته.